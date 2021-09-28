Denizlispor yine düşme hattında

Sahasında ağırladığı Yılport Samsunspor'a öne geçmesine rağmen 3-2 yenilen Denizlispor , kendini yine dipte buldu. Yeşil-siyahlı ekipte teknik direktör Serhat Gülpınar, bu karşılaşmada kadroda rotasyon yaptı. Ege ekibinde yeni transferlerden Muğdat Çelik, Kevin Mayi ve Hakan Çinemre bu karşılaşmada ilk kez 11'de görev yaptı. Maça iyi başlayan Denizlispor, yeni takımıyla ilk kez sahne alan Kevin Mayi'nin golüyle öne geçip devreyi üstün tamamlamasına rağmen ikinci yarıda girdiği gol düellosunu 3-2 kaybetti.

Yeşil-siyahlıların üst üste öne geçtiği 2 maçtan da puansız ayrılması camiada moralleri bozdu. Geçen hafta da Altınordu deplasmanında 1-0 öne geçen Denizlispor, 10 kişilik rakip önünde sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Ligde 7 maçta 6 puanda kalan Denizlispor, 16'ncı sıraya gerilerken, yaşanan puan kaybı taraftarların da tepkisini çekti. Tribünlerdeki bazı taraftarlar teknik direktör Gülpınar'a istifa çağrısı yaptı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Gülpınar, kaybettikleri maç nedeniyle üzgün olduklarını belirtti. İyi bir oyun çıkartmadıklarını ve yenildiklerini söyleyen Gülpınar, "Hakikaten çok üzüldük. Arkadaşlarımız inanılmaz efor sarf ettiler. Ama bazen bu tip şeyler olabiliyor. Sezon başından bu yana herkes kadar hazır olmadığımızı söylüyorum. Buna rağmen yarışıyoruz ve güçlü rakiplerle oynuyoruz" dedi.

"HATALI KARARLAR VAR, CANIMIZ YANIYOR"

Hakem kararlarına sitem eden Serhat Gülpınar, "İnşallah 2 hafta sonra bu takım çok daha iyi olacak ve gerçek Denizlispor'un o zaman ortaya çıkacağını düşünüyorum. En kötü 1 puanı hak etmiştik. Maçta verilen hatalı kararlar var, canımız yanıyor. İnşallah rakibi de hakemi de yenip üst sıralara gideceğimizi düşünüyorum. Milli maç arasından sonra yüzde yüz olmasa bile iyi bir seviyede olacağız. Takım 2-3 hafta sonra bir aksilik olmazsa istediğimiz seviyeye gelecektir. Seyircinin bize biraz zaman vermesi gerekiyor" diye konuştu.

DHA