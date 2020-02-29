Denizlispor - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 2 - 0

Süper Lig'de 24. hafta mücadelesinde Yukatel Denizlispor sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u Mustafa Yumlu ve Barrow'un golleri ile 2-0 yenmeyi başardı. Bu sonuçla ev sahibi takım puanını 27 yaparken konuk Yeni Malatyaspor üst üste 6. yenilgisini aldı.

Maçtan Dakikalar

9. dakikada kullanılan kornerde ceza alanı içinde topa iyi yükselen Estupinan'ın kafa vuruşu üst direkten geriye döndü. Ardından savunma topu uzaklaştırdı.

12. dakikada uzun pasta meşin yuvarlakla buluşan Estupinan’ın ceza alanı dışından çektiği sert şut kaleci Farnolle'den döndü. Topu tamamlamak isteyen Sacko’dan önce savunma araya girmeyi başardı.

22. dakikada Mustafa Yumlu kaleci Farnolle’nin önde olduğunu görünce orta saha çizgisi yakınlarından topu doğrudan kaleyi gönderdi. Kaleci Farnolle meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

34. dakikada kullanılan kornerde ceza alanı içerisinde kafalardan seken topa son dokunan Mustafa Yumlu, takımını öne geçiren golü attı. 1-0

41. dakikada orta sahada meşin yuvarlakla buluşan Fofana, hızlıca ceza sahasına koşu yapan Gökhan Töre'yi gördü. Ceza alanı içinde Gökhan Tören’nin yaptığı etkisiz vuruş kaleci Stachowiak'ta kaldı.

İlk yarıyı Denizlispor 1-0 önde kapattı.

55.dakikada Estupinan kaleci ile karşı karşıya pozisyonda Hafez'in hamlesi sonucu yerde kaldı. Hakem önce penaltı kararı verdi ancak VAR incelemesi sonucu Kolombiyalı oyuncunun elle oynama ihlali yaptığını belirledi ve penaltıyı iptal etti.

64.dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Özgür Çek şutunu çekti top direkten geri geldi.

75.dakikada sol kanattan gelen topu uygun durumda alan Barrow sol ayağıyla düzgün vurdu ve golü attı. 2-0

89.dakikada sol çaprazdan Recep Niyaz yerden köşeye vurdu ancak kaleci Farnolle topu kontrol etmeyi başardı.

Maçı ev sahibi Denizlispor 2-0 kazanmayı başardı.





Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Koray Gençerler, Serkan Ok, Bilal Gölen





Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Olcay Şahan, Recep Niyaz, Murawski, Aissati (Dk. 58 Onazi), Sacko (Dk. 46 Özgür Çek), Barrow, Estupinan (Dk. 68 Rodallega)

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin Yalçın, Gökhan Töre (Dk. 46 Kjartansson), Murat Yıldırım, Umut Bulut, Hadebe, Acquah, Donald (Dk. 46 Özer Özdemir), Fofana (Dk. 77 Ndayishimiye), Mina, Karim Hafez





Goller: Dk. 34 Mustafa Yumlu, Dk. 75 Barrow (Yukatel Denizlispor)

Kımızı kart: Dk. 45 1 Hadebe (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Robin Yalçın, Dk. 38 Mina, Dk. 84 Ndayishimiye, 90 3 Murat Yıldırım (BtcTurk Yeni Malatyaspor)



