Denizlispor yasak savacak

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon öncesi görevi sürdürme kararı alan Denizlispor yönetimi, devam eden transfer yasağını kaldırmak için de girişimlerde bulunacak. Önceliği mevcut kadroyu korumaya veren yeşil-siyahlılarda Başkan Mehmet Uz, yaptığı destek turları sonrasında yasağı açmak için de girişimlere başlamayı kararlaştırdı. Başkan Uz ve yönetim, öncelikle Süper Lig döneminden borçlu olunan eski futbolcularla görüşerek alacakları konusunda anlaşma yollarını arayacak.