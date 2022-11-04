Denizlispor, umutlarını sürdürmek istiyor

Denizlispor , Teknik Direktör Giray Bulak yönetiminde Tuzlaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Yeşil-siyahlı ekibin kaptanı Oğuz Yılmaz ve başarılı futbolcu Berkant Gündem de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Oğuz Yılmaz: “Umudumuzu sürdürmek istiyoruz”

Kötü karşılaşmalar oynamadıklarını söyleyen Oğuz Yılmaz, skora etki edemediklerini ifade ederek, “Kötü gidişatın nedenleri ve sonuçları oluyor. Bu durum da hocamıza yansıyor. Mesut hocamız gitti ve yeni hocamız geldi. Umudumuz iyi sonuçlar almak, ilk yarının sonuna kalan 7 maç var. Bu maçları en iyi şekilde değerlendirip ikinci yarı için umutlarımızı sürdürmek istiyoruz. Her maç bizim için final, yenmek istiyoruz ama eksiklerimiz, sonuç alamamamız, kaçırdığımız pozisyonlar bizi etkiliyor. Takımda bireysel hatalarımız oluyor. Aslında kötü maçlar oynamıyoruz ama skora yansıtamıyoruz. Bunlarla ilgili inşallah bir sonuç alırız. Yani bir yerden sonra şans bize de dönecek, böyle düşünüyoruz. Son 7 maçta en iyi sonuçları alıp umudumuzu sürdürmek istiyoruz” dedi.

Berkant Gündem: “Yeni hocayla daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum”

Kupada verilen şansı iyi değerlendiren ve sonrasında ligde formayı terletmeye başlayan genç oyuncu Berkant Gündem, “Öncelikle Ziraat Türkiye Kupası maçında şans verdiler, onu iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum, golümü de attım, mutluyum. Bundan sonraki maçlarda aslında daha iyi olacağımıza inanmıştım ama yine kötü gidişat devam etti. Onun aksine hocamız da gitti. Yeni hocamızla inşallah daha iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum” diye konuştu. (İHA)