Denizlispor transfere 10 milyon Euro ayırdı

Süper Lig'e çıkma sürecinde mutlu sona ulaştıklarını belirten Başkan Ali Çetin, "Biz sadece görevimizi yaptık, mutlu sona ulaşınca da çektiğiniz acılar mutluluğa dönüşüyor. Süper Lig'de çok iddialıyız ve ilk 5'te olmayı düşünüyoruz. Biraz iddialı olduğumuzu söylüyorlar ama evet biz bundan 9 ay önce de 1'inci ligdeyken '72 puanla şampiyon olacağız' dediğimde kimse inanmıyordu ve gülüyorlardı. Ancak biz 72 puanla şampiyon olduk. Biz Süper Lig'de de ilk 5'e oynayacağız" diye konuştu.

"TRANSFERE 10 MİLYON EURO BÜTÇE AYIRDIK"

Çetin, transfer sezonuyla ilgili değerlendirmede bulunarak, "Transferlere 10 milyon Euro gibi bir para harcayacağız, iç ve dış transfer için. Bu 10.5 de olabilir, 9, 9.5 de olabilir. Tabii ki bir opsiyonu var bunun. Bizim daha önceden sözleşmesi devam eden çok futbolcumuz yok maalesef. 6-7 futbolcumuz var, onların içinde de yolumuza devam etmeyeceklerimiz var. Yeni transferlerimiz de var. Sözleşmesi bitenlerden devam edeceklerimiz de var. Hepsinin görüşmesini yapıyoruz. Bayram sonunda artık hızlanmış bir şekilde göreceksiniz. Hoca konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Tabii ki yönetimin de kararı bunlar. Ama şu anda bir sıkıntımız yok ve yolumuza hocayla devam" ifadelerini kullandı

"LİGDEKİ TAKIM SAYISI 20 OLMALI"

Süper Lig'deki takım sayısını artırma konusuna değinen Çetin, "Takım sayısı 20 olabilir, Avrupa standartlarında olabilir. Ama neye göre belirlenir bilmiyorum artık. Bundan sonra sayın başkanımız Nihat Özdemir karar verecek artık bu işlere. Tabi ki 20 olmalı, Türkiye'de futbol çok seviliyor. Süper Lig, 1'inci lige göre daha zor ama bir taraftan da daha kolay bence. Neden kolay, çünkü bizim borcumuz yok. Az borçla Süper Lig'e çıktık ve çok rahat da bu işin üstesinden gelebileceğiz. Genç bir yönetimimiz var, iyi bir kadro kurduktan sonra iyi bir mühendislik yaptıktan sonra ilk 5'te çok rahat oynayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"KULÜPLERİ DÜZGÜN YÖNETELİM, PARALARI SAVURMAYALIM"

Tercih edilen bir kulüp olmak istediklerini belirten Ali Çetin şöyle konuştu:

"1 milyon Euro'ya adam almışsın parasını ödememişsin bu da doğru değil. 700 bin Euro'ya, 400 bin Euro'ya neyse gerçek hakkı o paradan adam alacağız, gününde parasını ödeyeceğiz. Tercih edilen bir kulüp olmayı düşünüyoruz. Ondan dolayı ilk 5'te kesinlikle oynayacağımızı düşünüyorum ve iddialıyız da. En iyi oynayan, emek veren kazansın. Kolay değil gerçekten, futbol çok ayrı bir dünya. Ama çalışanın her zaman kazandığı gibi bu işte de çalışan her zaman kazanıyor. Yeter ki kulüpleri düzgün yönetelim, çok savurmayalım paralarımızı. Ben inanıyorum ki Türkiye futbolda aranan bir ülke haline gelecektir."

DHA