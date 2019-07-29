Denizlispor transferde coştu!

9 sezon sonra Süper Lig’e yükselen Denizlispor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-Siyahlılar, Belçika ekibi Standart Liege’in Nijeryalı ön liberosu Uche Agbo’yu kiralamaya hazırlanıyor. Hem Liege hem de Agbo ile her konuda el sıkışan Ege ekibi transferi en kısa zamanda resmiyete kavuşturmayı hedefliyor. Öte yandan Denizlispor, Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes’in Kolombiyalı forvet oyuncusu Oscar Estupinan ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un sol beki Leo Schwechlen için bastırıyor. İki oyuncu için de görüşmelerin tüm hızıyla devam ettiği öğrenildi.