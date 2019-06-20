Denizlispor transferde atakta

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

Kayserispor'dan sağ bek Tiago Lopes ile stoper Cristian Sapunaru ile sözleşme imzalayan Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Eduok ve Hatayspor'dan Caner Hüseyin Bağ'ı gündemine aldı.

Teknik heyetin onayı doğrultusunda 25 yaşındaki golcü Eduok'la temasa geçen Denizlispor'un futbolcunun transferi konusunda önemli bir mesafe kat ettiği belirtildi. Kampa kadar büyük ölçüde kadroyu oluşturmak isteyen Denizlispor, yerli oyuncu transferinde ise Hatayspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Caner Hüseyin Bağ'ı radarına aldı. Yeşil-siyahlı ekibin 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu ve kulübüyle görüştüğü anlaşmanın büyük ölçüde sağlandığı ileri sürüldü.

KOMBİNELER BELİRLENDİ

Caner Hüseyin geçtiğimiz sezon Hatayspor formasıyla ligde 34 maçta 5 gol atıp 6 asist yaptı. Öte yandan Denizlispor yönetimi, yeni sezondaki kombine fiyatlarını belirledi. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, tadilata alınan Denizli Atatürk Stadı'nda yapılacak locaların 100 bin TL'ye satışa sunulacağını açıkladı. Yeşil-siyahlı yönetim, B ve D üst tribününü 2 bin 500 TL, A ve E üst tribününü bin 500 TL, maraton-açık tribününü 900 TL, kale arkasını ise 350 TL olarak belirledi. Kapalı alt, VIP ve Özel VIP tribünlerinin satışlarının tadilat nedeniyle daha sonra açıklanacağı belirtildi.