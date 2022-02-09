Denizlispor – Trabzonspor maçı öncesi bilinmesi gerekenler
Denizlispor ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu maçında karşı karşıya gelecek. Ege temsilcisi Alper Ulusoy yönetiminde çıktığı 7 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde ederken, Karadeniz temsilcisi Trabzonspor hakem Alper Ulusoy yönetiminde çıktığı 12 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Mücadele öncesi iki takım son 2 karşılaşmasında 1.5 gol barajı aşılmazken iki takım arasında oynanan son 2 maçın tamamında ilk yarılar berabere bitti.
TFF 1. Lig’de çıktığı son 10 mücadelede sadece 1 galibiyet alan Denizlispor , önceki turda Galatasaray ’ı penaltı atışları sonrası eleyerek büyük bir sürprize imza attı. Gol yollarında zorlanmayan Ege temsilcisi kendi evinde oynadığı 11 mücadelede 12 gol atma başarısı gösterdi.
Ligde şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor hafta sonu oynanacak olan Konyaspor mücadelesini düşünerek birçok as oyuncusunu Denizli2ye götürmedi. Bu sezon deplasmanda sadece 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, 3 maçtır deplasmanda kaybetmeyerek güzel bir seri yakaladı.
Ligde kötü performans sergileyen Denizlispor, rotasyonlu Trabzonspor karşısında 1 gol bulmasını mücadelenin karşılıklı gollü geçmesini bekleyebiliriz.