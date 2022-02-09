Denizlispor – Trabzonspor maçı öncesi bilinmesi gerekenler

TFF 1. Lig’de çıktığı son 10 mücadelede sadece 1 galibiyet alan Denizlispor , önceki turda Galatasaray ’ı penaltı atışları sonrası eleyerek büyük bir sürprize imza attı. Gol yollarında zorlanmayan Ege temsilcisi kendi evinde oynadığı 11 mücadelede 12 gol atma başarısı gösterdi.

Ligde şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor hafta sonu oynanacak olan Konyaspor mücadelesini düşünerek birçok as oyuncusunu Denizli2ye götürmedi. Bu sezon deplasmanda sadece 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, 3 maçtır deplasmanda kaybetmeyerek güzel bir seri yakaladı.

Ligde kötü performans sergileyen Denizlispor, rotasyonlu Trabzonspor karşısında 1 gol bulmasını mücadelenin karşılıklı gollü geçmesini bekleyebiliriz.