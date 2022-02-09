Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor 'da Ziraat Türkiye Kupası heyecanı yeniden başlıyor. Bu sezon lig şampiyonluğuna gün geçtikçe bir adım daha yaklaşan Abdullah Avcı yönetimindeki Bordo Mavililer 10. kez Türkiye Kupası'nı müzesine getirmeyi ve sezonu çifte kupayla tamamlamayı hedefliyor. Spor Toto 1. Lig’de zor günler geçirmesine rağmen Galatasaray 'ı kupada saf dışı bırakan Denizlispor ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak.

Tek eleme usulüne göre oynanacak maçta kazanan taraf çeyrek finale adını yazdıracak. Karşılaşmanın 90 dakikasının berabere bitmesi durumunda 15'er dakikalık iki devreli uzatma anlarına geçilecek. Uzatmada da eşitlik bozulmazsa turu geçen taraf seri penaltı atışları sonunda belli olacak.

Denizlispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Denizlispor-Trabzonspor maçını Alper Ulusoy yönetecek. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Denizlispor - Trabzonspor muhtemel 11'ler:

Denizlispor: Abdülkadir, Emre, Oğuz, Schwechlen, Gökhan, Muhammed, Darri, Mustafa, Özer, İlhan, Ömer

Trabzonspor: Erce, Serkan, Hüseyin, Ahmet Can, İsmail, Berat, Murat Cem, Yusuf, Yunus, Kouassi, Enis

Denizlispor Türkiye Kupası'nda son 16'ya nasıl geldi?

3. turda kupaya dahil olan Denizli ilk maçında 3. Lig’den Şile’yi 1-1 biten maçta penaltılarla eledi. Sonraki turda yine 3. Lig’den Ağrı 1970’i 3-0 yenerek yollarına devam ettiler. 5’nci turda ise Galatasaray deplasmanında 3-3 sona eren karşılaşmada penaltılarla tur atlayıp Trabzonspor’un rakibi oldular.

Trabzonspor Türkiye Kupası'nda son 16'ya nasıl geldi?

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi’nde temsil eden Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası’na 5. turdan itibaren dahil oldu. Bordo-Mavililer 1. Lig ekibi Boluspor ile sahasında oynadığı maçı rotasyonlu kadrosuyla 1-0 kazandı. Karadeniz ekibine turu getiren golü Fode Koita, 48’de ağlara gönderdi.

Kouassi'nin açılış günü

Trabzonspor’un Çin Ligi ekiplerinden Wuhan’dan kadrosuna kattığı Jean Evrard Kouassi, Denizli maçının kadrosunda yer aldı. Fildişi Sahilli sol kanat oyuncusunun Bordo-Mavili formayla ilk maçına bu akşam Türkiye Kupası’nda çıkması bekleniyor. Deneyimli futbolcu, hücum hattında bu akşam Fırtına’nın en önemli kozlarından birisi olacak.

Fırtına'da hedef çifte kupa

Bordo-Mavililer, şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterildiği sezonda Ziraat Türkiye Kupası’nı da kazanarak çifte kupa ile sezonu tamamlamayı hedefliyor. Fırtına, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası’nda 9 kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi. Trabzonspor, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı kazanmıştı. Karadeniz ekibi, Galatasaray’ın 18 defa ile en fazla şampiyonluk yaşadığı organizasyonda kupa sayısını 9’a çıkararak, en fazla kupa alan ikinci takım konumundaki Beşiktaş ’ı yakalamıştı.

Trabzonspor’un genç transferleri, Denizli kafilesinde

Çeyrek finale yükselme mücadelesinin yapılacağı karşılaşma öncesinde Trabzonspor’un kamp kadrosu açıklandı. Bordo Mavili takımın 34 kişilik kadrosundaki 23 oyuncu Denizli kafilesinde yer aldı. Karadeniz ekibinde, Uğurcan, Hamsik, Nwakaeme, Cornelius, Djaniny, Dorukhan, Denswil, Abdülkadir Ömür, Visca, Koita ve Salih Kavrazlı kafileye alınmadı. Devre arasında transfer edilen genç oyuncular ile 24. haftada oynanan Kasımpaşa maçında yedek kulübesinde yer alan Kouassi de kamp kafilesine katıldı.

Kadroda rotasyon zamanı

Fırtına’nın TFF 1. Lig’de zor günler geçiren Altaş Denizlispor ile oynayacağı müsabakaya rotasyonlu bir kadro ile çıkması bekleniyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, bugünkü müsabakada az forma şansı bulan ve maç eksiği bulunan oyuncularına görev vermesi bekleniyor.

Mesut Bakkal: Elimizden geleni yapacağız

Spor Toto 1. Lig’de düşme hattından kurtulmaya çalışan Denizlispor bir yandan da kupada yoluna devam ediyor. Galatasaray’ı deplasmanda 3 gol atarak eleyen ve tüm dikkatleri çeken Yeşil-Siyahlılar, Süper Lig lideri Trabzonspor ile oynayacağı kupa mücadelesi için geri sayımda. Ziraat Türkiye Kupası’nı önemsediklerini belirten Ege ekibinin teknik direktörü Mesut Bakkal, “Trabzonspor’un gücü belli. Ligin lideriyle oynayacağız. Çok zorlu bir mücadele bizi bekliyor. Biz elimizden gelen mücadeleyi sergileyeceğiz” dedi.