Süper Lig'de şampiyonluğu yakından ilgilendiren maçta Denizlispor ile Trabzonsopr üç puan mücadelesi verecek. Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında lider Medipol Başakşehir’in 4 puan gerisine düşen bordo-mavililer, artık puan kaybı yaşamak istemiyor. Ligde kalan 3 maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, şampiyonluk şansını son haftaya kadar taşımanın mücadelesini verecek.

Denizlispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Denizli Atatürk Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında lider Medipol Başakşehir’in 4 puan gerisine düşen bordo-mavililer, artık puan kaybı yaşamak istemiyor. Ligde kalan 3 maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, şampiyonluk şansını son haftaya kadar taşımanın mücadelesini verecek. Bordo-mavililer, bugün yapacağı çalışma ile hazırlıklarını tamamlayarak akşam saatlerinde uçakla Denizli’ye gidecek.

Trabzonspor, Yukatel Denizlispor karşısında zorlanıyor

Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor’a konuk olacak Trabzonspor, rakibi karşısında zorlanıyor. Bordo-mavililer, bu sezon ligde son yenilgisini 9 sezon sonra karşılaştığı Yukatel Denizlispor karşısında 15. haftada sahasında 2-1’lik sonuçla aldı. Yukatel Denizlispor karşılaşmasının ardından Karadeniz ekibinin bileğini, 146 gündür hiçbir takım bükemedi. Trabzonspor, Yukatel Denizlispor maçının ardından ligde oynadığı 16 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Çimşir’in tek yenilgisi Yukatel Denizlispor karşısında

Ligde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Yukatel Denizlispor’a mağlup olan Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile kupada rakibine kaybetti. Hüseyin Çimşir yönetiminde ligde 8 galibiyet, 6 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz ekibi, sadece Yukatel Denizlispor’a Ziraat Türkiye Kupası’nın son 16 turunda mağlup oldu. Denizli’de oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-0’lık bordo-mavili takımın mağlubiyeti ile sona erdi. İlk maçta Trabzonspor’un 2-0’lık üstünlüğü nedeniyle uzatmaya giden karşılaşmanın penaltı atışları sonucunda bordo-mavililer, rakibini eleyerek bir üst tura yükseldi. Trabzonspor, bu sezon finale yükseldiği kupada oynadığı 8 maçta da tek yenilgisini Ege temsilcisi karşısında aldı.

Denizlispor’un kadrosunda eski Trabzonsporlu isimler

Yukatel Denizlispor’un kadrosunda daha önce Trabzonspor’da forma giyen oyuncuların sayısı fazlalığıyla dikkati çekiyor. Ege ekibinde Mustafa Yumlu, Zeki Yavru, Olcay Şahan, Ogenyi Onazi ve Hugo Rodallega daha önce bordo-mavili takımda forma giymişti. Rodallega, lig maçında 2-1’lik galibiyette takımının gollerini kaydetmişti.

Trabzonspor ile Denizlispor, 40. randevuda

Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor, Denizli’de yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 40. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 39 maçta 25 galibiyet aldı, Ege temsilcisi 7 kez kazandı. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, bu maçlarda 58 gol atarken kalesinde 29 gol gördü.

Denizli’deki maçlar

Trabzonspor, Denizli’de oynanan karşılaşmalarda da daha fazla galibiyet alan taraf oldu. Bordo-mavililer, 19 karşılaşmanın 10’unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 5 maç Denizlispor’un üstünlüğü ile sona ererken, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamadı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon’da oynanan karşılaşmayı Denizlispor, 2-1 kazanmıştı.