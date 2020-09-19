Süper Lig'e Beşiktaş mağlubiyetiyle kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor ligin 2. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-Mavili takım rakibini deplasmanda yenerek sezonun ilk galibiyetini almak istiyor. Süper Lig’de geçen hafta deplasmanda Göztepe’ye 5-1 yenilerek 2020-2021 sezonuna hayal kırıklığı ile başlayan Yukatel Denizlispor'da bu mağlubiyeti unutmak için Trabzonspor'u mağlup etmek istiyor.

Denizlispor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Denizli Atatürk Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Denizlispor - Trabzonspor 11'ler...

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Bakalorz, Murawski, Recep Niyaz, Aissati, Sagal, Rodallega

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Campi, Serkan, A. Parmak, Baker, A. Ömür, Abdrurahim, Nwakaeme, Afobe

Bordo-mavili takımda Beşiktaş maçında kırmızı kart gören yeni transfer Flavio, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Trandsen, Pereira, Marlon, Hosseini, Yusuf Sarı, Kamil Ahmet Çörekçi ve Ekuban gibi oyuncuların da sakatlığı bulunuyor.

Prosinecki umutlu!

Takımının başında çıktığı ilk maçta mağlubiyet üzüntüsü yaşayan teknik direktör Robert Prosinecki, Trabzonspor karşılaşması öncesi gerekli dersleri çıkardıklarını söyledi. Hırvat teknik adam, "Rakibimiz de bizim gibi lige kötü başladı. Çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Trabzonspor karşısında değişikliği gidebiliriz, bu taktik anlamında da olabilir. İstekli ve arzulu bir takım görüntüsünü sahaya yansıtacağız" diye konuştu. Denizlispor geçen sezon evinde bordo-mavilileri 2-1 yenmişti.

Trabzonspor ile Denizlispor, 41. randevuda

Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor, Denizli’de yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 41. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 40 maçta 25 galibiyet aldı, Ege temsilcisi 8 kez kazandı. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, bu maçlarda 59 gol atarken kalesinde 31 gol gördü.

Denizli’deki maçlar

Trabzonspor, Denizli’de oynanan karşılaşmalarda da daha fazla galibiyet alan taraf oldu. Bordo-mavililer, 20 karşılaşmanın 10’unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 6 maç Yukatel Denizlispor’un üstünlüğü ile sona ererken, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Geçen sezon iki takım arasında oynanan iki karşılaşmayı da Yukatel Denizlispor, 2-1’lik sonuçla kazanmıştı.