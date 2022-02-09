Denizlispor - Trabzonspor maçı (CANLI)

Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor 'da Ziraat Türkiye Kupası heyecanı yeniden başladı. Bu sezon lig şampiyonluğuna gün geçtikçe bir adım daha yaklaşan Abdullah Avcı yönetimindeki Bordo Mavililer 10. kez Türkiye Kupası'nı müzesine getirmeyi ve sezonu çifte kupayla tamamlamayı hedefliyor. Spor Toto 1. Lig’de zor günler geçirmesine rağmen Galatasaray 'ı kupada saf dışı bırakan Denizlispor ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde.

Tek eleme usulüne göre oynanan maçta kazanan taraf çeyrek finale adını yazdıracak. Karşılaşmanın 90 dakikasının berabere bitmesi durumunda 15'er dakikalık iki devreli uzatma anlarına geçilecek. Uzatmada da eşitlik bozulmazsa turu geçen taraf seri penaltı atışları sonunda belli olacak.

Maçtan dakikalar

⏱ 7' | Trabzonspor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunma araya girdi, dönen topa Murat Akpınar vurdu, kaleci gole izin vermedi.

Trabzonspor maça golle başladı

GOL | Trabzonspor, 8. dakikada Hüseyin Türkmen'in golüyle 1-0 öne geçti.

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Denizlispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan Denizlispor-Trabzonspor maçını Alper Ulusoy yönetiyor. Bu akşam saat 20.30'da başlayan ve A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.

Denizlispor - Trabzonspor 11'ler:

Denizlispor: Abdülkadir, Lopes, Muhammet, Erdal, Ahmet, Eren, Asım, Özer, Mustafa, Bünyamin, Bekir

Trabzonspor: Erce, Serkan, Hüseyin, Ahmetcan, İsmail, Berat, Yunus, Murat Cem, Yusuf, Kouassi, Enis

Denizlispor Türkiye Kupası'nda son 16'ya nasıl geldi?

3. turda kupaya dahil olan Denizli ilk maçında 3. Lig’den Şile’yi 1-1 biten maçta penaltılarla eledi. Sonraki turda yine 3. Lig’den Ağrı 1970’i 3-0 yenerek yollarına devam ettiler. 5’nci turda ise Galatasaray deplasmanında 3-3 sona eren karşılaşmada penaltılarla tur atlayıp Trabzonspor’un rakibi oldular.

Trabzonspor Türkiye Kupası'nda son 16'ya nasıl geldi?

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi’nde temsil eden Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası’na 5. turdan itibaren dahil oldu. Bordo-Mavililer 1. Lig ekibi Boluspor ile sahasında oynadığı maçı rotasyonlu kadrosuyla 1-0 kazandı. Karadeniz ekibine turu getiren golü Fode Koita, 48’de ağlara gönderdi.

Fırtına'da hedef çifte kupa

Bordo-Mavililer, şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterildiği sezonda Ziraat Türkiye Kupası’nı da kazanarak çifte kupa ile sezonu tamamlamayı hedefliyor. Fırtına, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası’nda 9 kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi. Trabzonspor, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı kazanmıştı. Karadeniz ekibi, Galatasaray’ın 18 defa ile en fazla şampiyonluk yaşadığı organizasyonda kupa sayısını 9’a çıkararak, en fazla kupa alan ikinci takım konumundaki Beşiktaş ’ı yakalamıştı.

Mesut Bakkal: Elimizden geleni yapacağız

Spor Toto 1. Lig’de düşme hattından kurtulmaya çalışan Denizlispor bir yandan da kupada yoluna devam ediyor. Galatasaray’ı deplasmanda 3 gol atarak eleyen ve tüm dikkatleri çeken Yeşil-Siyahlılar, Süper Lig lideri Trabzonspor ile oynayacağı kupa mücadelesi için geri sayımda. Ziraat Türkiye Kupası’nı önemsediklerini belirten Ege ekibinin teknik direktörü Mesut Bakkal, “Trabzonspor’un gücü belli. Ligin lideriyle oynayacağız. Çok zorlu bir mücadele bizi bekliyor. Biz elimizden gelen mücadeleyi sergileyeceğiz” dedi.