Denizlispor - Trabzonspor (CANLI)

Süper Lig'e Beşiktaş mağlubiyetiyle kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, ligin 2. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Bordo-Mavili takım, rakibini deplasmanda yenerek sezonun ilk galibiyetini almak istiyor. Süper Lig’de geçen hafta deplasmanda Göztepe’ye 5-1 yenilerek 2020-2021 sezonuna hayal kırıklığı ile başlayan Yukatel Denizlispor da bu mağlubiyeti unutturmak için Trabzonspor karşısında...

Maç başladı.

2. dakikada Denizlispor, sağ kanattan korneri kullanırken Rodallega'nın yaptığı kafa vuruşu farklı şekilde kaleye paralel taç çizgisinden dışarı gitti.

Denizlispor etkili başladı

5. dakikada Denizlispor'da Recep Niyaz, Nwakaeme'den şık bir şekilde kendini kurtardı. Ceza sahası dışından yaptığı etkili vuruş kaleci Uğurcan'ın da müdahalesi ile az farkla direk dibinden kornere gitti.

6. dakikada Denizlispor'un sol kanattan kullandığı kornerde Mustafa Yumlu, ön direkte kafa vuruşunu yaparken Serkan direk dibinden topu bir kez daha kornere yolladı.

7. dakikada Denizlispor, sağ kanattan geldi. Tiago Lopes'in ceza sahası içine yaptığı ortaya altı pas üzerinde vuran Recep Niyaz'ın kafası üstten gitti.

Yeni transferler iş başında

10. dakikada Trabzonspor'da Lewis Baker, savunma arkasına şık bir pas atarken Pantilimon ile karşı karşıya vuruş şansı yakalayan Afobe, Mustafa Yumlu'nun da kendisini rahatsız ettiği pozisyonda ıska geçti.

11. dakikada Denizlispor'da Aissati sağ kanattan ortaladı. Arka direkte Angelo Sagal'ın yaptığı kafa vuruşunu Uğurcan Çakır kurtarırken maçın hakemi Volkan Bayarslan, pozisyonda Sagal'ın faul yaptığını belirtti.

SARI KART | Karşılaşmanın 19. dakikasında Afobe'nin indirdiği topta Abdülkadir Ömür, etkili şekilde Denizlispor ceza sahasına topla yaklaştı. Abülkadir'i arkadan çekerek durduran Bakalorz karşılaşmadaki ilk sarı kartı gören isim oldu.

20. dakikada Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün yerde kaldığı pozisyon sonrası yakalanan serbest vuruş şansını, Lewis Baker ile kullandı. Baker'ın uzak mesafeden yaptığı etkili vuruşu Pantilimon köşeden çıkardı.

24. dakikada Baker'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün yaptığı vuruş kaleci Pantilimon'da kaldı.

30. dakikada Denizlispor'da sağ kanattan yapılan ortada Rodallega, altı pas üzerinden bir rövaşata ile topu ağlara göndermek isterken vuruşu üstten dışarı gitti.

İki kaleciden iki riskli hareket

31. dakikada Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, kendisine atılan geri pasta topu ayağından açsa da baskıyı yapan Rodallega'dan çalımla sıyrılıp topu ileri göndermeyi başardı. 33. dakikada ise bu kez Denizlispor kalecisi Pantilimon, topu uzun süre ayağında tutunca baskıya gelen Nwakaeme'ye çarpan top, sol kanada açıldı.

Penaltı kararı VAR'dan döndü

PENALTI | 38. dakikada Trabzonspor'da Nwakaeme, Tiago Lopes ve Aissati'nin arasından çok şık şekilde sıyrılarak ceza sahasına girdi. Ceza sahası içinde Tiago Lopes'in arkadan gelerek yaptığı müdahale sonrası Trabzonspor, penaltı kazandı.

PENALTI İPTAL | Penaltı pozisyonunu gidip VAR'da izleyen hakem Volkan Bayarslan, 42. dakikada penaltı kararını iptal etti.

44. dakikada topla etkili şekilde yeniden Denizlispor ceza sahasına yaklaşan Abdülkadir Ömür, Sagal'ın müdahalesi ile ceza sahası ön çizgisinde yerde kaldı.

45. dakikada kazanılan serbest vuruş şansında Abdülkadir Ömür'ün vuruşunu kaleci Pantilimon, kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Mücadelede ikinci yarı başladı.

Aynı dakikada iki takımdan da büyük tehlike

51. dakikada Trabzonspor'da Afobe, ceza sahası dışında arkasına düşen topu çok şık bir şekilde önüne alarak kaleci Pantilimon ile karşı karşıya kaldı. Dokunarak Pantilimon'un üzerinden topu aşırtsa da çizgide Murawski topu kontrol etti.

51. dakikada Trabzonspor tehlikesinden dönen topta bu kez Denizlispor etkili geldi. Aissati'nin pasında kaleye yaklaşan Rodallega'nın çaprazdan yaptığı vuruş, yandan dışarı gitti.

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İki takımın ilk 11'leri:

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Bakalorz, Murawski, Recep Niyaz, Aissati, Sagal, Rodallega

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Campi, Serkan, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Abdrurahim, Nwakaeme, Afobe

Bordo-mavili takımda Beşiktaş maçında kırmızı kart gören yeni transfer Flavio, bu karşılaşmada forma giyemiyor. Trondsen, Pereira, Marlon, Hosseini, Yusuf Sarı, Kamil Ahmet Çörekçi ve Ekuban gibi isimlerin de sakatlıkları bulunuyor.

Yeni transferler 11'de

Trabzospor Teknik Direktörü Eddie Newton, 3-1 kaybettikleri Beşiktaş maçının kadrosunda 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Kırmızı kart cezalısı Flavio bu maçta forma giyemedi. Sakatlığı bulunan Ekuban’ın yerine ileri uçta Afobe görev yaptı. Newton, orta sahada ise Guilherme yerine yeni transferlerden Baker’i görevlendirdi. Afobe ve Baker ilk kez bordo mavili formayı giymenin heyecanını yaşadı. Trabzonspor’da sakatlığı süren Kamil Ahmet Çörekçi’nin yerine sol bekte Abdurrahim Dursun forma giydi. Cezalı Flavio’nun yerine ise Edgar Le bu maçta ilk 11’de şans buldu. Konuk ekipte Trondsen, Pereira, Marlon, Hosseini, Yusuf Sarı da sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada görev yapamadı.

Prosinecki'den 3 değişiklik

Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki ise geçtiğimiz hafta Göztepe’ye karşı alınan 5-1’lik farklı mağlubiyetin ardından kadroda 3 değişiklik yaptı. Hırvat teknik adam, kalede bu hafta Pantilimon’a görev verdi. Yeşil siyahlı ekipte, Mesanovic’in yerine ise sol kanatta Sagal şans aldı. Ege ekibinde Recep Niyaz’ı ilk 11’de sahaya süren Prosinecki, Sacko’yu ise yedek kulübesine çekti.

Konuk ekip Trabzonspor bugüne kadar Denizlispor’la oynadığı 40 maçta 25 galibiyet elde etti. Denizlispor 8 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 7 kez de eşitlik bozulmadı. Geçtiğimiz sezon oynanan 2 lig maçında da Yukatel Denizlispor sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılmıştı.