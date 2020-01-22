Denizlispor - Trabzonspor (CANLI İZLE)

Sahasında oynadığı ilk maçı 2-0 kazanarak Denizli’deki maç öncesi avantaj sağlayan Trabzonspor, rövanş mücadelesinde Yukatel Denizlispor’a konuk olacak. Trabzonspor, 2-0’lık avantajını da kullanarak turu geçmeyi ve kupada yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Denizlispor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Denizli Atatürk Stadyumu’nda saat 17.00’de başlayan karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalıyor. Mücadele Aspor'dan canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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Denizlispor - Trabzonspor 11'ler..

Denizlispor: Tolgahan, Zeki, Muhammet, Sackey, Olcay, Onazi, Mbamba, Sacko, Recep, Sedat, Estupinan

Trabzonspor: Erce, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Obi Mikel, Ndiaye, A. Parmak, Nwakaeme, Yusuf, Sörloth

Yedekler: Uğurcan, Campi, Abdurrahim, Pereira, K. Ahmet, Safa, Cafer, Sosa, Doğan, Muhammet

KADRODA DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR

Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz, Ekuban, Sturridge ve Fıratcan’ın sakatlıkları bulunuyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir’in Trabzon’da oynanan ilk maçtaki 11’ine göre yarınki maçın kadrosunda değişiklikler yapması bekleniyor. Çimşir’in, rövanş mücadelesinde savunmada Pereira ve Campi’yi dinlendirerek bu isimlerin yerine Serkan ile Hosseini’ye görev verebileceği kaydedildi.

PEREİRA ‘DALYA’ DİYECEK

Trabzonspor’a 2016-17 sezonunun devre arasında transfer olan Portekizli sağ bek oyuncusu Joao Pereira, yarın Yukatel Denizlispor karşılaşmasında forma giymesi durumunda bordo-mavili takımdaki 100’üncü maçına çıkacak. Trabzonspor forması ile çıktığı 99 karşılaşmada 3 gol ve 13 asistlik performans sergileyen 35 yaşındaki deneyimli oyuncu, yarın da forma şansı bulması durumunda bordo-mavili takımda ‘dalya’ diyecek.



