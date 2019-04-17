Denizlispor Teknik Direktörü İldiz: 'Sezon sonunda hedefe ulaşacağız'

Yücel İldiz, kadro darlığı nedeniyle futbolcularına çok yük bindiğini belirterek, "Çok zor maçlar oynuyoruz. Biz hedefte olan bir takımız. Bu nedenden dolayı diğer takımlar bize karşı çok farklı oynuyorlar. Her puan kaybımız takipçilerimizi daha çok hırslandırıyor ve iştahını kabartıyor. Ligin sonu daraldıkça zorluk derecesi çok arttı. Ancak biz asla bunları bahane olarak görmüyoruz. Planlamamızı yaptık. Sezon sonunda hedefe ulaşacağız" dedi.

Bu hafta konuk olacakları Giresunspor'un zor günler geçirdiğini belirten İldiz, "Lige iddialı başladılar ancak devamını getiremediler. Şimdi bulundukları ortam bunu gösteriyor. Son 5 haftada tüm maçlar zorlu geçecek. Bu da o maçlardan sadece birisi. Hedefimiz 3 puan. Boluspor maçının telafisini yapmak istiyoruz" diye konuştu. Takımda performans düşüklüğü yaşandığı yorumlarına açıklık getiren Yücel İldiz, "Kadro darlığı çektiğimizi uzun süredir söylüyorum. Elimizden geldiği kadar rotasyon yapmaya çalışıyoruz. Bazı oyuncularımızın yerine bazı arkadaşlarımızı kullanmak istiyoruz ancak verim alamadık. Kadro darlığına cezalı ve sakat oyuncular da eklenince mevcut kadroya çok yük biniyor. Performans düşüklüğü eleştirilerinin özelinde de bu var ancak bunu aşacak güçteyiz " şeklinde konuştu.

Son dönemde iç saha maçlarında puan kaybı yaşadıklarına dikkat çeken İldiz, "Hedef takım olmamız, kadro darlığı çekmemiz ve zorlu maçlar oynamamamız, bunların yanında da iç sahadaki kazanma hırsına bağlı durumlar puan kaybetmemize neden oluyor. İçerideki maçlarda da bunun sıkıntılarını çekiyoruz. Dışarıda telafi ediyoruz ancak bundan sonra içeride de kaybetmemiz gerekiyor. Seyircimize daha iyi oyun göstermek istiyoruz. Play-off hattıyla aramızda 5 puan fark var. Bu farkı korumamız gerekiyor. Her puan kaybımızda alttaki rakiplerimizin iştahı kabarıyor. Biz şimdiye kadar yaptığımız her planı tutturduk. Son 5 final haftasında da bu plan tutacak. Hedefe ulaşacağız, buna eminiz" ifadelerini kullandı.

DHA



