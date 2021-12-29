Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında TFF 1.Lig ekibi Denizlispor nefesleri kesen maçta Galatasaray 'ı, İstanbul'da devirmeyi başardı. Seri penaltı atışlarıyla turu geçen taraf olan ve Sarı-Kırmızılılar'ı kupanın dışına iten Horozlar'da büyük bir sevinç hakimdi.

Yeşil-Beyazlılar'ın teknik direktörü Fatih Tekke karşılaşma sonrasında maçı 'enterasan' şeklinde yorumladı. Tekke şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle Abdülkadir'in performansı çok öne çıktı. Oyuncuların isteği önemliydi. Galatasaray'a karşı, bu kadar eksikle tur atlamak önemli. Sakatlanan, sakat sakat devam eden oldu. Kulübede oyuncum yoktu. Bir moral oldu bize, ciddi moral. Çocuklar istersek neler yapabileceğimizi gösterdiler. Galatasaray 10 kişi kalınca ön baskıyı durmadan yaptık. Moral ama lig daha önemli. Çok eksiğimiz var. Umarım aynı istek ve 1 galibiyet ligde sorunlarımızla beraber şehrimizle, taraftarımızla ayağa kalkma olur. Abdülkadir son penaltıyı atmayı hak etti. Rahattı. 'Atmak ister misin oğlum, attırayım' dedim, 'Atarım' dedi. Attı."











