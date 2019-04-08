Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmayı son anda kazanan yeşil-siyahlılar çok büyük coşku yaşarken, haftayı yenilgiyle kapatan 3'üncü sıradaki Osmanlıspor'la arasındaki puan farkını bitime 7 maç kala 7 puana çıkardı. Evinde yaşadığı kayıplara rağmen deplasmanlarda müthiş skorlara imza atan Ege ekibi, gurbette üst üste 3. maçını da kazanmayı başardı. 58 puana ulaşan Denizlispor önündeki 7 haftada Boluspor, Giresunspor (D), Balıkesirspor, Gençlerbirliği (D), Kardemir Karabükspor ve İstanbulspor'la (D) karşılaşacak.

Kariyerinde daha önce Karabükspor'u 2, Malatyaspor'u da 1 kez Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Yücel İldiz, "Hafızalardan silinmeyecek bir maç oynadık" yorumunu yaptı. Adana'da Tüm gollerin ikinci yarıda atıldığını hatırlatan deneyimli teknik adam, "Devrenin başında çok kötü bir gol yedik. Ardından toparlansak da bir kez daha geriye düştük. Son 15 dakikada attığımız gollerle kazandık. Bizim penceremizden baktığınızda hafta içi kaybettiğimiz 2 puanı deplasmanda telafi etmiş olduk. Burak'ın 90+9'uncu dakikadaki golü elbet hepimizi çok sevindirdi. Oyunu hiç bir zaman bırakmıyoruz. Geçen hafta Altay karşısında yine son anlarda beraberliği bulmuştuk. 7 finalimiz var. Bu çizgide ilerleyeceğiz" diye konuştu.

İLDİZ: "RAKİBE KÜFÜR CEZASIZ KALMAZ"

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Adanaspor maçının ardından çıkan tartışmaları değerlendirdi. Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın'a küfür ve saldırı iddiaları ile ilgili de konuşan İldiz, "Hadiselere ben de çok üzüldüm. Elimizden geldiğince her iki tarafı da ayırmaya çalıştık. Futbol maçlarında bazen böyle istenmeyen şeyler olabiliyor. Yaşanan kargaşada olayı tam olarak görmedim. Ancak rakip takımın teknik direktörüne küfür ya da saldırı varsa, bu kim olursa olsun cezasını veririz" dedi.

RECEP NİYAZ COŞTU

Denizlispor'un orta sahadaki dinamosu Recep Niyaz, Adanaspor karşılaşmasında adeta döktürdü. Bu sezon gösterdiği performansla başarıda büyük rol oynayan Recep, kısa boyuna rağmen Adana'da iki kafa golü atarak izleyenleri mest etti. Bu sezon toplam gol sayısını 11'e çıkaran 24 yaşındaki futbolcu 4 de asist yaptı.

BURAK ÇALIK KENDİNİ AFFETTİRDİ

Adanaspor deplasmanında 90+9'uncu dakikada attığı golle Denizlispor'u 4-3 galibiyete taşıyan Burak Çalık, taraftarın gönlünü aldı. Bu sezon kaçırdığı kritik pozisyonlarda adeta saç baş yolduran deneyimli forvet, ikinci yarıda oyuna girdiği Adana'da maçın kahramanı oldu. Son saniyede attığı golün ardından müthiş bir coşku yaşayan Burak tribünlere giderken foto muhabiri ile çarpıştı, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Karşılaşma bitiminde teknik ekip ve takım arkadaşları Burak'ı bağrına bastı.

SÜPER YEDEK KEHİNDE

Denizlispor'un devre arasında Ankaragücü'nden renklerine bağladığı Nijeryalı forvet Lanre Kehinde, oyuna sonradan dahil olduğu 3 maçta fileleri havalandırdı. İlk olarak Hatayspor deplasmanında 63. dakikada Burak Çalık'ın yerine oyuna giren Nijeryalı 90'da fileleri sarstı, maç 1-1 bitti. Ardından önceki hafta Altay maçında 58. dakikada Deniz'in yerine formayı giyen Kehinde, 81. dakikada yine fileleri sarstı. Bu kez Adanaspor deplasmanında son 16 dakika şans bulan Kehinde yine görevini yaptı ve golünü attı. Kehinde, Denizlispor'da toplamda 5 kez ağları havalandırdı.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)