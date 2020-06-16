Süper Lig'de koronavirüs salgınıyla verilen aranın ardından 93 gün sonra sahaya çıkan Yukatel Denizlispor deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 1-0 kaybederek taraftarını üzdü. Yeşil-siyahlılarda sağ beki Zeki Yavru 44'üncü dakikada kırmızı kart görürken, takım 1 dakika sonra uzatma anlarında gol yemenin şokunu yaşadı. İkinci yarıda 10 kışı mücadele etmesine rağmen 4 gol fırsatı yakalayan Ege ekibi 3 maç sonra yenilgiyle tanıştı. Teknik Direktör Bülent Uygun ise hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

İlk yarıda talihsiz bir kırmızı kart gördüklerine değinen Uygun, "Kırmızı karttan sonra maçı lehimize çevirebilmek için mücadele ettik. Müsabakada 4 gol pozisyonuna girmemize rağmen sonuç alamadık. Takımızın oyun kurucusu Recep Niyaz'ın da olmaması oyun planlarımızı çok zorladı. Bu kadar güçlü bir takıma karşı neredeyse pozisyon vermeden oynadık. 1-0 mağlup olsak da oynadığımız oyundan, göstermiş olduğumuz mücadeleden dolayı futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum" dedi.



