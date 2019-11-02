Süper Lig’in 10.haftasında Sivasspor, Denizlispor’a konuk olacak. Ligde 6 maçlık hasretinden sonra geçen hafta galibiyetle tanışan Horoz’da Teknik Direktör Mehmet Özdelik Gençlerbirliği ve İçel İdman Yurdu galibiyetleriyle moral bulduklarını belirterek Sivasspor maçını da kazanacaklarını dile getirdi. Geçen sezon da dahil olmak üzere deplasmanda oynadığı son 11 maçı kazanamayan Sivasspor, Süper Lig’de devam eden en uzun galibiyet hasretinin sahibi konumunda. Yiğidolar deplasmanda oynadığı son 11 maçta 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti. Son maçlarını kazanıp moral depolayan iki takımda da tek hedef 3 puan.

Denizlispor - Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Atatürk Stadı’nda saat 14.00’te oynanacak maçta Zorbay Küçük düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Maçın bilet fiyatları VIP ve loca önü 100, kapalı B-D üst 60, kapalı A-E alt ve üst. maraton 40, kale arkası ve misafir tribün ise 20 TL olarak belirlendi.

Denizlispor - Sivasspor muhtemel 11'ler:

Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sackey, Aissaiti, Murawski, Barrow, Sacko, Estupinan

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Emre, Hakan, Traore, Erdoğan, Mert, Yatabare

İki takım yarın Atatürk Stadyumunda 11.kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan 10 maçta Sivasspor’un rakibine karşı 6’ya 3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasındaki 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Lig maçlarında Sivasspor’un 13 golüne, Denizlispor 11 golle yanıt verdi. İki takım en son 2016-2017 TFF 1. Lig sezonunun ikinci devresinde karşılaşmış ve müsabaka 3-2 Sivasspor’un üstünlüğü ile sona ermişti.

Yiğidolarda 3 futbolcu kart sınırında

Sivasspor’un Denizlispor ile oynayacağı maçta 3 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar’da 3’er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye, Uğur Çiftçi ve Emre Kılınç Denizli karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Konyaspor maçında görev yapamayacaklar.











