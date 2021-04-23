Süper Lig'in 37. haftasında Yukatel Denizlispor ile Demir Grup Sivasspor Denizli'de karşılaşacak. Ligin son sırasında yer alan Ali Tandoğan'ın öğretcileri mutlak kazanmak istiyor. 51 puanla 8. sırada bulunan ve 13 maçtır kaybetmeyen Sivasspor ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Denizlispor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Denizli Atatürk Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. beIN SPORTS HD 3'ten canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde 7 maçtır galibiyeti bulunmayan 27 puanlı Yukatel Denizlispor, düşme hattının üzerindeki Medipol Başakşehir'in 9 puan gerisinde son sırada yer alıyor. Ev sahibi ekipte cezalı Oğuz Yılmaz yarın forma giyemeyecek.

Ligde 13 maçtır kaybetmeyen 51 puanlı Demir Grup Sivasspor, 8. sırada bulunuyor.

Ligin ilk yarısında rakibiyle 2-2 berabere kalan yeşil-siyahlı ekip, Süper Lig'de Sivasspor'la yaptığı 13 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 13 gol atan yeşil-siyahlılar, kalesinde 18 gol gördü.