Denizlispor - Sivasspor maçı (CANLI)

Süper Lig'in 37. haftasında Yukatel Denizlispor ile Demir Grup Sivasspor Denizli'de karşılaşıyor. Ligin son sırasında yer alan Ali Tandoğan'ın öğretcileri mutlak kazanmak istiyor. 51 puanla 8. sırada bulunan ve 13 maçtır kaybetmeyen Sivasspor ise deplasmanda galibiyet arıyor.

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Denizlispor - Sivasspor maçı hangi kanalda?

Denizli Atatürk Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başladı. beIN SPORTS HD 3'ten canlı yayınlanan maçın skor takibi haberimizde.

MAÇTAN DAKİKALAR:

8. dakikada Erdoğan Yeşilyurt’un ceza sahasının sağından kaleye çektiği şutta, topu kaleci Abdulkadir Sünger kontrol etti.

22. dakikada Fajr’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Hakan Arslan’ın kafa vuruşunda, top yandan dışarı gitti.

24. dakikada ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanan Rodallega’nın şutunda, barajın üstünden geçen topu kaleci kontrol etti.

GOL | 32. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Uğur Çiftçi’nin sol kanattan yerden ortasında topu kontrol etmek isteyen kaleci Abdulkadir Sünger’in, elinden kaçırdığı meşin yuvarlağı Kayode, filelerle buluşturdu. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasından sonra VAR’dan gelen uyarı ile hakem Hüseyin Göçek, pozisyonun gol olduğuna karar verdi: 0-1.

40. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sagal’ın çaprazdan vuruşunda, topu kaleci kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Denizlispor - Sivasspor ilk 11'ler:

Denizlispor: Abdulkadir, Özer, Leismann, Muhammet, Sakıb, Kubilay, Murawski, Bakalorz, Sagal, Mesanovic, Rodallega

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Samba, Uğur, Claudemir, Hakan, Fayçal, Erdoğan, Max Gradel, Kayode

Ligde 7 maçtır galibiyeti bulunmayan 27 puanlı Yukatel Denizlispor, düşme hattının üzerindeki Medipol Başakşehir'in 9 puan gerisinde son sırada yer alıyor. Ev sahibi ekipte cezalı Oğuz Yılmaz forma giyemiyor.

Ligde 13 maçtır kaybetmeyen 51 puanlı Demir Grup Sivasspor, 8. sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısında rakibiyle 2-2 berabere kalan yeşil-siyahlı ekip, Süper Lig'de Sivasspor'la yaptığı 13 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 13 gol atan yeşil-siyahlılar, kalesinde 18 gol gördü.