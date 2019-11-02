Denizlispor - Sivasspor maç sonucu: 0-2

Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-0 mağup etti.

Maçtan dakikalar şöyle ;

29. dakikada Sivaspor serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Emre Kılınç'ın şutunda top dışarı çıktı.

41. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yatabare'nin pasında Mert Hakan'ın vuruşu kaleci Stackhowiak'tan döndü. Dönen topu Hakan Arslan ağlara gönderdi. 0-1

45. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Mert Hakan'ın vuruşunda top kaleyi bulmadı.

54. dakikada Mustafa Yumlu önemli bir gol poziyonunu değerlendiremedi. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmadı.

67. dakikada Demir Grup Sivasspor, Emre Kılınç ile gole yaklaştı ancak top direkten döndü.

70. dakikada Yukatel Denizlispor takımından Mehmet Akyüz tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarıldı.

76.dakikada Demir Grup Sivasspor takımı tabelayı değiştirme fırsatına yaklaştı ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Fernando Andrade tarafından çekilen şut kaleyi bulmadı.

90+1. dakikada Sivasspor Kone'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi.