Denizlispor şirketleşmek için yetkiyi aldı

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor ’da şirketleşmek için olağanüstü genel kurul gerçekleştirildi. Başkan Mehmet Uz’un çağrısına yanıt veren üyeler, Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Toplantı Salonu’na gelerek çoğunluk sağlandı. Tüzük değişikliği kongresinde oy çokluğuyla şirketleşmek için karar alındı, adım atıldı. Mehmet Uz, “Tüzük değişikliği genel kurulumuzu gerçekleştirerek kulübümüzün geleceği adına önemli bir sayfa açtık. Genel kurulumuza katılarak bizi yalnız bırakmayan önceki dönem kulüp başkanlarımıza ve yöneticilerimize, taraftarlarımıza, davetimize icabet eden misafirlerimize ve şirketleşme yetkisi vererek bize güvenlerini bir kez daha ortaya koyan değerli üyelerimize teşekkür ederiz” diye konuştu.

RAKİP ANKARA KEÇİÖREGÜCÜ

SPOR Toto 1’inci Lig’de önceki hafta evinde Tuzlaspor’u 4-3 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini alan Altaş Denizlispor yarın 14’üncü hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü’ne konuk olacak. Aktepe Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak müsabakada Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Konuk yeşil-siyahlılarda kart cezalısı Mustafa Çeçenoğlu forma giyemeyecek. Teknik direktör Giray Bulak, Başkent’ten iyi bir sonuçla döneceklerine inandığını söyledi.

DENİZLİ, (DHA)