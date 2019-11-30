Denizlispor seri peşinde

DENİZLİ, (DHA)

SÜPER Lig'de geçen hafta evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerek nefes alan Yukatel Denizlispor yarın Gaziantep Fukbol Kulübü'ne konuk olacak. Kalyon Stadı'nda Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Yeşil-siyahlılarda kart cezalısı orta saha Murawski'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan sağ bek Zeki, sol bek Kerem Can ve orta sana Mbamba forma giyemeyecek.

Ligde 12 maçta 14 puan toplayan Denizli'de Teknik Direktör Mehmet Özdilek, Rize galibiyetinin camiaya moral aşıladığını belirterek, Gaziantep'ten de istedikleri skoru alacaklarını söyledi. Maça çok iyi hazırlandıklarını dile getiren Özdilek, "İlk yarının bitimine kadar toplayabildiğimiz maksimum puanları toplamalıyız. Gaziantep takımı evinde iyi sonuçlar aldı. Ancak biz de seri başlatmak istiyoruz" dedi.

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