Denizlispor - Rizespor (Canlı)

Haftalardır ligin dibinden kurtulamayan ve ligde tutunması mucizelere kalan Denizlispor, Süper Lig'in 39. haftasında Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. Denizlispor, Karadeniz ekibi karşısında sahadan yenik ayrılırsa, resmen küme düşecek.

MAÇ BAŞLADI!





Denizlispor: Abdulkadir, Özer, Leismann, Mustafa, Sakıb, Bakalorz, Diskerud, Hasan, Sagal, Ali Yavuz, Rodallega.

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Emir, İsmail, Abdullah, Donsah, Samudio, Sabo, Fernando, Remy.

Denizlispor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetiyor. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...

Denizlispor, ligde son 4 haftaya 28 puanla son sırada girdi. Geçen sene Yukatel Denizlispor’da görev yapan teknik direktör Bülent Uygun’un çalıştırdığı 42 puanlı Çaykur Rizespor, son 4 haftaya düşme hattındaki Kasımpaşa’nın 5 puan önünde 13. sırada girdi.

Denizlispor kazanmak zorunda

İki takım arasında daha önce oynanan 31 maçın 12’sini Denizlispor, 9’unu Çaykur Rizespor kazanırken 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ligde kalma şansını zora sokan, 28 puanla son sırada yer alan yeşil-siyahlı ekip umutlarını sürdürebilmek için bu maçta kazanarak rakiplerinin puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Düşme hattının birer basamak üzerinde yer alan 38’er puanlı Ankaragücü ve Kayserispor’un kazanması, Denizlispor’un da kaybetmesi durumunda, yeşil-siyahlı ekip Süper Lig’e veda eden ilk takım olacak.