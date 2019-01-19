Denizlispor puan farkını 8'e çıkardı

Denizlispor, deplasmanda karşılaştığı Gazişehir Futbol Kulübünü, Ziya Alkurt'un 39. dakikada attığı golle 1-0 yendi ve rakibi ile arasındaki puan farkını 8'e çıkardı.

19 Ocak 2019, Cumartesi 18:28
- A +
Denizlispor puan farkını 8'e çıkardı

Spor Toto 1'inci Lig'in 18'inci haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında konuk ettiği Denizlispor’a 1-0 mağlup oldu. Denizlispor son 10 lig maçında 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak Süper Lig yolunda çok önemli bir adım attı.

Denizlispor'a galibiyeti getiren gol Ziya Alkurt'tan geldi.

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Bahtiyar Birinci, Anıl Usta

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK: Günay, Uğur Arslan, Ahmet, Mücahit, Oğuz, Kerim, Gökhan, Segbefia (Dk.80 Theodor) Oğulcan (Dk.70 Rıdvan), Del Valle, Poepon (Dk.56 Chabbı)

DENİZLİSPOR: Stackhowiak, Alperen, Deniz, Ziya, İsmail (Dk.90 Burak Altıparmak) Mehmet, Recep (Dk.80 Ambamba), Burak Çalık (Dk.75 Muhammed), Furkan, Kerem Can, Abdülkerim

GOL: Dk.38 Ziya (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Segbefıa, Del Valle, Gökhan (Gazişehir Gaziantep FK)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.