Denizlispor puan avında

DENİZLİ, (DHA)

SÜPER Lig'de düşme barajına kadar yaklaştıktan sonra son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle çıkışa geçen Yukatel Denizlispor, yarın şampiyonluk adaylarından Trabzonspor deplasmanında puan ya da puanlar kovalayacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak 90 dakikayı Halis Özkahya yönetecek. Denizlispor'da sakatlığı süren Sapunaru ile cezalı Sackey zorla maçta görev yapamayacak.

Rodallega, Olcay, Mustafa Yumlu ve Zeki, bu karşılaşmayla eski takımlarına rakip olacak. Ligde son haftaların formda takımı yeşil-siyahlılar, 14 maçta 18 puan topladı. Trabzonspor ise geçen haftayı 26 puanla üçüncü sırada geçti. Çok güçlü bir rakibe konuk olacaklarını söyleyen Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, iyi gidişatı sürdürmek istediklerini belirtti.

DENİZLİSPOR

Stackhowiak - Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Aissaiti, Murawski, Barrow, Sacko, Olcay, Rodallega