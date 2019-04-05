Denizlispor PTT’nin özel pullarıyla kazanç sağlayacak

Spor Toto 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Abalı Denizlispor, kulübe yeni kazançlar sağlamak için yeni yollar arıyor. Daha önce çeşitli yardım kampanyaları ile gelir elde eden yeşil-siyahlı ekip, bu kez de PTT Genel Müdürlüğü Denizli PTT Başmüdürlüğü arasında imzalanan protokolle kulüp ve taraftarlarına özel kişisel pul basılıp kulübe gelir sağlanacak.

Denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde konuşan PTT Denizli Başmüdürü Serdal Bursalı, PTT’nin kişisel pul uygulamasını tanıtarak, Denizlispor temalı kişisel pulların ilgi göreceğine inandığını belirtti. Kişisel pul basımının yanı sıra PTT tarafından tasarlanacak olan taraftar pulları ile de Denizlispor’a gelir sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Bursalı, “Denizli halkının Denizlispor sevgisini pullarımıza yansıtarak kulübümüz için bir proje oluşturduk. Kişisel pul basımı ve taraftar pulu satışlarından Denizlispor’a gelir sağlayarak, yakalanan başarıyı perçinlemek istiyoruz. Anlaşmanın her iki tarafa hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

PTT ile işbirliği yapmaktan son derece mutlu olduklarını ifade eden Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin ise, “Kulübümüz için hazırlanan bu güzel proje sayesinde hem kulübümüz para kazanacak hem de taraftarlarımız Denizlispor temalı pullar kullanabilecek. Başta İl Başmüdürümüz Serdal Bey olmak üzere bu önemli projede emeği olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Denizlisporlu taraftarlar PTT Merkezlerinde yer alan kişisel pul stantlarında kişisel pul sözleşmesi imzalayarak Denizlispor temalı ve kendi görsellerinin bulunduğu pul bastırabilecek.

İHA