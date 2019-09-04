Denizlispor prim zengini

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) -

SÜPER Lig'de sezona 3 maçta namağlup 7 puanla başlayan Yukatel Denizlispor'da futbolcular başarılı performansla ceplerini doldurdu. İlk hafta alınan Galatasaray galibiyeti sonrası takıma 50'şer bin TL prim dağıtan yönetim, ikinci hafta Antalyaspor deplasmanındaki 3 puana da 30'ar bin TL prim ödedi. Son maçta yine deplasmanda Göztepe'yle yenişemeyen yeşil-siyahlılarda beraberlik primi ise 15'er bin TL olarak belirlendi. Denizlispor'da bu maçlarda forma giyen futbolcular, 3 haftada 95'er bin TL ödülü ceplerine koydu. Süper Lig'de gol yemeyen tek takım konumundaki Denizlispor, 9 yıl sonra döndüğü ligde 7 puan ve averajla üçüncü sırada bulunuyor. Yeşil-siyahlılarda milli maçlar arasında takıma verilen 3 günlük izin sona erdi. Denizlispor'da sakatlığı süren Mbamba dışında eksik yok.