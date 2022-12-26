Denizlispor olağanüstü genel kurula gidecek

Kulüpten yapılan açıklamada, tüzüğün 7'nci maddesine göre ilk oturumun 10 Ocak 2023 yılında saat 18.30'da Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirileceği, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci oturumun 18 Ocak Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacağı ifade edildi. Genel kurulda daha önce şirketleşme kararı alıp 2 kez şirketleşme kongresi yapan yönetimin Denizlispor Sportif A.Ş unvanlı anonim şirketine devri hususunda değerlendirilmesi için yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi gündeme getirilecek.

Gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın almak, tahsisini yaptırmak, kiralamak, satmak, taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurmak, her türlü inşaat ve tesisler yapmak, yaptırmak, bunları işletmek veya işlettirmek, şirketler kurmak, ortak olmak, vakıf tesis etmek, konularında da yeni yönetim kuruluna yetki istenecek. Kuruluş işlemleri tamamlanmış olan Denizlispor Sportif A.Ş. unvanlı anonim şirket ile Denizlispor Kulübü Derneği arasında mal varlığı devri sözleşmesi yapması ve devir ile ilgili tüm işlemleri yapması için de yeni yönetim kurulu görevlendirilecek. Denizlispor'da mevcut Başkan Mehmet Uz'un ise olağanüstü genel kurulda yeniden aday olup olmayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Transfer yasaklısı Denizlispor, Ulusal Kulüp Lisansı çıkaramadığı için Futbol Federasyonu'ndan 3 puan silme cezası almıştı.