Denizlispor mutlu döndü

Kaptanı Mehmet Akyüz’ün golüyle puan koparan yeşil-siyahlı ekip, bu hafta final gibi maçta konuk edeceği takipçisi Osmanlıspor’un 3 puan önünde liderliğini sürdürdü. Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz futbolseverlere güzel bir akşam yaşattıklarını belirterek, "İlk 30 dakika çok iyi değildik. Ardından dengeyi sağladık. İkinci devrede ise kora kor bir mücadele yaşandı. Eskişehirspor çok güçlü bir rakip. Elbette kazanmak isterdik anhcak böyle zor deplasmanlarda puan almak da bizim açımızdan önemli. Denizlispor olarak yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Karşılaşmadan önce Eskişehirspor taraftarının sosyal medya üzerinden yaptığı sert açıklamaların maça yansımadığını dile getiren İldiz, "Saha içinde sertlikler vardı. Ancak olay olmadan maçı tamamladık. Artık Eskişehirspor müsabakası bitti. Önümüzde çok kritik bir Osmanlıspor sınavı var. Zirve yarışını doğrudan etkileyecek bir haftaya gireceğiz. En iyi şekilde hazırlıklarımızı yapıp evimizde önemli bir galibiyet daha almak istiyoruz" dedi.

Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat da zor bir deplasmandan puanla döndüklerini dile getirdi. Futbolcuları mücadelelerinden dolayı kutlayan Fırat, "Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Eskişehir’den de galibiyet bekledik. Fakat puan değerledir, liderliğimizi koruyoruz. Camia olarak Osmanlıspor maçına kilitlendik" şeklinde konuştu.

Ege ekibinde Eskişehirspor karşısında 4. sarı kartını gören stoper Abdulkadir cezalı duruma düştü.



