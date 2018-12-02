Denizlispor mutlu döndü

Teknik direktör Yücel İldiz, 5 maçlık galibiyet serilerinin bitmesine rağmen deplasmanda alınan 1 puanın önemli olduğunu vurguladı. Zor bir müsabaka oynadıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Tek düşüncemiz kazanmaktı. Ancak maça iyi başladığımızı söyleyemem. İlk 25 dakika istediğimiz şeyleri sahaya yansıtamadık. Devre sonunda biraz toparlandık. Bu koşullar içinde deplasmanda yenilmemek bizim için önemliydi" dedi.

Balıkesirspor'un da mutlak galibiyete ihtiyacı olduğunu ifade eden Yücel İldiz, "İki takım da çok gol pozisyonuna giremedi. Daha çok dengeli bir karşılaşma izledik. Biz hedefe giden bir takımız. Oyuncularım oldukça iyi niyetli mücadele etti. Dediğim gibi alınan 1 puan bizi mutlu etti" yorumunu yaptı. İlk yarının bitimine 3 maç kaldığını da belirten İldiz sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Gelecek hafta evimizde lider Gençlerbirliği'ni konuk edeceğiz. Ardından son sıradaki Karabükspor deplasmanına çıkıp yine evimizde İstanbulspor maçıyla devreyi bitireceğiz. Bu 3 maçta 9 puana talibiz. Camiamızı mutlu edeceğiz."