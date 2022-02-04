Yeşil-siyahlılar 23'üncü hafta mücadelesinde yarın evinde Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda Burak Şeker'in yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP ve loca önü 50, D-B üst 30, A-E üst 20, A-E alt 15, maraton 10 TL olarak belirlendi. Mutlak galibiyet hedefleyen Mesut Bakkal, Eyüpspor maçını kazanarak çıkış başlatmak istediklerini söyledi. Takıma güvendiğini ve inandığını belirten yeşil-siyahlıların çalıştırıcısı, “Yenilirsek değil vazgeçersek kaybederiz. Sonuna kadar savaşacağız. Taraftarlarımız da 90 dakika boyunca bizleri desteklesin. Artık tüm camia stada gelmeli" diye konuştu.

DHA