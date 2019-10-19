Denizlispor maçı öncesinde Fenerbahçe'ye şok!

Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Max Kruse şoku yaşandı.

19 Ekim 2019, Cumartesi 13:14 Son Güncelleme:
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Denizlispor maçı öncesinde Fenerbahçe'ye şok!

Milli aranın ardından Fenerbahçe, Süper Lig'e Denizlispor maçı ile dönüyor. 20 Ekim 2019 Pazar günü deplasmanda yeşil siyahlılara konuk olacak olan sarı lacivertliler, bu maçın antrenmanına sabah idmanıyla devam etti. 

Dünkü idmana katılan Max Kruse, bugünkü idmanda kasığındaki ağrılar nedeniyle yer almadı. Ayrıca tedavisi devam eden Nabil Dirar da antrenmana katılmadı. Fenerbahçe'de 2 oyuncunun dışında eksik olmadığı belirtildi. 

Sarı lacivertliler koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 çalıştı. Taktik çalışmalarının ardından bireysel çalışmalarla antrenman sona erdi. 

Yusuf Dursun

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