Denizlispor liderliği kaybetti ancak moral bozmadı

Tam 5 hafta sonra zirveden inen yeşil-siyahlılar 59 puanla ikinci sıraya gerilese de moral bozmadı. En yakın rakibi Hatayspor'un 5 puan önünde Süper Lig potasında bulunan Denizlispor son 5 haftaya avantajlı girdi. Giresunspor (D), Balıkesirspor, Gençlerbirliği (D), Kardemir Karabükspor ve İstanbulspor (D) sınavlarıyla kaderini çizecek Denizlispor'da Teknik Direktör Yücel İldiz, "Biz gerekeni yapacağız. Evimizdeki kayıplar bizi üzse de deplasmanlarda telafisini yaptık. Mutlaka hedefe ulaşacağız. Süper Lig potasındaki yerimizi koruyacağız" diye konuştu.

Her geçen hafta maçların zorlaştığı vurgusunu yapan deneyimli teknik adam, "Kadromuzda alternatif çok fazla değil. Bu durum bizi zorlayabiliyor. Bazı kayıpların nedeni olarak dar rotasyonu gösterebilirim. Cezalı ve sakat oyuncular da eklenebiliyor. Ama mevcut futbolcularım canla başla şampiyonluk yarışında varlar. Yönetim ve taraftar zaten bizim en büyük destekçimiz. Kalan 5 maçta hata yapmayacağız" ifadelerini kullandı. Cumartesi günü Giresunspor'a misafir olacak Ege ekibi deplasmanlarda en başarılı performans gösteren ekip oldu. Yeşil-siyahlılar çıktığı 14 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 2 yenilgi alarak 30 puan topladı. Denizlispor gurbette 23 gol atıp, 18 gol yedi.

DHA