Denizlispor, kuruluşunun 54. yılını kutluyor

26 Mayıs 1966 tarihinde kurulan ve Spor Lig’in köklü ekiplerinden olan Denizlispor’un Kulüp Başkanı Ali Çetin, “Bir şehrin emaneti, çocukların mutluluğu, umudumuz, gençliğimiz. Denizlispor'umuzun 54. kuruluş yıldönümü kutlu olsun” dedi.

Başkan Çetin, kuruluş yıldönümü ile ilgili yaptığı açıklamada, Denizlispor’un şan ve şeref dolu 54. yılını geride bıraktığını ifade ederek, geçmişin getirdiği birikim ile daha büyük başarılara imza atacaklarını ifade etti. Başkan Çetin açıklamasında şunları söyledi:

“Bir dönem Avrupa'da da al bayrağımızı dalgalandıran bu kulübe hizmet etme şansı bulduğum için büyük bir gurur yaşıyorum. Bu çınar, kulübe gönül veren yöneticisinden taraftarına kadar 1 milyondan fazla kalple daha da büyüyecek ve gönüllerde yer etmeye devam edecektir. İlk başkanımız Dr. Samim Gök ve yönetim kurulu üyeleri başta olmak üzere bugüne kadar hizmet eden başkan, yönetici, teknik adam, futbolcu, kulüp personeli ve milyonlarca taraftara şükranlarımı sunuyor, ahirete irtihal edenleri rahmet ve minnetle anıyorum.

Bu vesileyle, birlik ve beraberlik içerisinde, Denizli'mizin tek ortak paydası olan kulübümüzü hak ettiği yerlere taşımak için gece gündüz çalışmaya devam etme kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyor tüm camiamıza saygılarımı sunuyorum.”