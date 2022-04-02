Denizlispor kurtuluş için en önemli sınavda

Kocaeli Stadı'nda Turgut Doman'ın yöneteceği mücadele saat 13.30'da başlayacak. Yeşil-siyahlılarda hayati öneme sahip maçtan önce takımda şok bir ayrılık yaşandı. Denizlispor 'un Hollandalı sol kanat oyuncusu Brahim Darri, sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldığını duyurdu.

Ligde daha önce son maçına 7 Mart'ta Balıkesirspor deplasmanında çıkan, ardından bay takım olması, sezonun kötü hava koşulları nedeniyle 1 hafta kaydırılması ve milli ara nedeniyle yaklaşık 1 aydır resmi maç oynamayan Denizlispor, bitime 9 maç kala ligde 30 puanla 16'ncı sırada yer alıyor. Kocaelispor 33 puanla 15'inci basamakta bulunuyor. Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Toros, sezonun en önemli finallerinden birine çıkacaklarını hatırlatıp, mutlaka kazanan taraf olmak istediklerini dile getirdi.

DHA