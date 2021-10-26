Denizlispor kupa sınavına çıkacak

TFF 1'inci Lig'de haftayı bay takım olarak geçen Altaş Denizlispor 'da sakatlıkları sona eren Ömer Şişmanoğlu ve Özer Özdemir'in forma giyip giyemeyeceği maç saatinde netlik kazanacak. Kupada rakibini normal sürede veya gerek olması halinde uzatmalar ile seri penaltılarda mağlup eden taraf üst tura çıkacak. Denizlispor, bu maçın ardından ligde pazar günü Kocaelispor'u ağırlayacak.

DHA