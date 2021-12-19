AK Parti Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Cahit Özkan, AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ile Gençlik Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu Denizlispor Kulübünü ziyaret etti. Haluk Ulusoy Tesislerindeki ziyarette Kulüp Başkanı Mehmet Uz, başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan misafirler, başkan Uz tarafından çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Altaş Denizlispor’un Denizli’nin ortak paydası olduğunu, Mehmet Uz başkanlığındaki yönetimin zor şartlara rağmen büyük fedakarlıklarla görev aldığını belirten Cahit Özkan; “Biz de Denizlispor’un hak ettiği yerlere gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonra da bunu sürdüreceğiz” dedi.

Altaş Denizlispor’un her zaman yanında olduklarını ifade eden Özkan, yönetim kuruluna ve takıma başarılar diledi. AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da, takıma başarılar diledi. Kulüp Başkanı Mehmet Uz, ziyaretleri ve desteklerinden dolayı Cahit Özkan ile beraberindeki heyete teşekkür etti. Ziyaretin sonunda başkan Mehmet Uz, Cahit Özkan’a üzerinde ismi yazılı forma hediye etti.

DENİZLİ (İHA)



