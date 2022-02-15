Denizli Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak 25'inci hafta mücadelesinde Erkan Özdamar düdük çalacak. Müsabakanın biletleri VIP ve loca önü 50, B-D üst tribün 30, A-E üst 20, alt 15, maraton tribünü ise 10 TL'den satışa sunuldu. Ev sahibi ekipte sezonu kapatan Muğdat ve Okan dışında eksik yok. Ahmet Dereli ve Yusuf Yalçın'ın cezalarının sona erdiği Altınordu tam kadro sahaya çıkacak.

Ligde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çıktığı son 2 maçta Eyüpspor ve Adanaspor'la (D) berabere kalan 21 puanlı 18'inci sıradaki Denizlispor , 4 maçlık galibiyet özlemini sonlandırmayı hedefliyor. İkinci yarıda üst üste 5 mağlubiyet alan 22 puanlı 17'nci basamaktaki Altınordu da galip gelerek kötü gidişe son vermek istiyor. İki takım için de büyük önem taşıyan kritik müsabaka öncesi Denizlispor kümede kalma barajının 6, Altınordu ise 5 puan gerisinde yer alıyor. Sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan Ege derbisini kırmızı-lacivertliler 2-1 kazanmıştı.

DHA