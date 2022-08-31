Denizlispor kötü gidişatı durdurmak istiyor

Sezona istediği gibi başlayamayan yeşil-siyahlılarda Teknik Direktör Mesut Bakkal, Bandırmaspor maçıyla kötü gidişatı durduracaklarını söyledi. Takımdaki eksiklerin çokluğu nedeniyle zorluk yaşandığını ifade eden Bakkal, "Bandırmaspor maçı bizim için milat olacak. Taraftarımızdan destek bekliyoruz. Takımdan bazı eksikler olacak ama bu mazeret değil. Artık gerçek potansiyelimizi ortaya çıkaracağız" diye konuştu.

DENİZLİ, (DHA)