Süper Lig´de sezonun ilk 3 haftasında Göztepe ve Fraport TAV Antalyaspor´a yenilip Trabzonspor´la berabere kalan düşme hattındaki Yukatel Denizlispor evinde, İttifak Holding Konyaspor´la karşı karşıya gelecek. Denizlispor kazanarak milli takım arasına moralli girmek istiyor. Geçen hafta Beşiktaş'ı 4-1 yenen Konyaspor ise bu çıkışını sürdürme peşinde.

Denizlispor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Atatürk Stadı´nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Hüseyin Göçek düdük çalacak. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Denizlispor - Konyaspor muhtemel 11'ler...

Denizlispor: Pantilimon - Leismann, Subotic, Mustafa, Sakıb, Sacko, Aissati, Bakalorz, Mesanovic, Recep, Rodallega

Konyaspor: Sehic - Skubic, Uğur Demirok, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Shengelia, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Kravets

Yeşil-siyahlılarda cezası sona eren forvet Sacko görev verilmesi halinde oynayabilecek, sakatlığı süren yeni transfer Varela ise kadroda yer almayacak. Teknik direktör Robert Prosinecki, sezonun ilk galibiyetini alacaklarına inandığını söyledi. Hırvat çalıştırıcı, "Konyaspor geçen hafta Beşiktaş´ı yendi. Ancak biz maça hazırız, istediğimizi alacağız" dedi.

Atiker Konyaspor'da cezalı futbolcu bulunmuyor. Ancak Marin Anicic ve Alper Uludağ sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.