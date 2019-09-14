Yücel İldiz yönetiminde yeni sezona harika başlayan ve ilk üç haftada 7 puan toplayan Yukatel Denizlispor dördüncü hafta maçında Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Konyaspor ile karşılaşacak. Denizlispor sezon başında yakaladığı çıkışı bu maçta da devam ettirmek istiyor. İlk üç haftada oynadığı tüm maçlarda berabere kalan Konyaspor ise deplasmanda ilk galibiyetini almak istiyor.

Denizlispor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Denizlispor - Konyaspor muhtemel 11'ler...

Denizlispor: Stachowiak - Zeki, Sapunaru, Oğuz, Bergdich- Sacko, Murawski, Aissaiti, Barrow, Recep, Rodallega

Konyaspor: Serkan - Skubic, Anicic, Diagne, Ferhat, Ömer Ali, Jevtovic, Jonsson, Milosevic, Daci, Bajic

Bilet fiyatları...

Kale arkası: 40TL, Aile: 50 TL, Maraton: 75 TL, A Üst: 75 TL, A Alt: 75 TL, E Üst: 75TL, E Alt Tribünü: 75 TL, Loca Önü: 125 TL, Kapalı D Üst: 125 TL, Kapalı B Üst: 125TL, VIP: 200 TL, Misafir: 40TL

Konyaspor'da Hurtado ve Ali Çamdalı sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Denizlispor'da ise Tiago Lopes cezalı olduğu için Konyaspor karşısında sahada olamayacak.