Süper Lig´de sezonun ilk 3 haftasında Göztepe ve Fraport TAV Antalyaspor´a yenilip Trabzonspor´la berabere kalan düşme hattındaki Yukatel Denizlispor evinde, İttifak Holding Konyaspor´la karşı karşıya gelecek. Denizlispor kazanarak milli takım arasına moralli girmek istiyor. Geçen hafta Beşiktaş'ı 4-1 yenen Konyaspor ise bu çıkışını sürdürme peşinde.

Maçın 11'leri

Denizlispor: Pantilimon, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Subotic, Liesmann, Recep Niyaz, Bakalorz, Aissati, Sagal, Mesanovic, Rodallega

Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur, A.Kerim, Guilherme, Marko, Amir, Levan, Milosevic, Ömer Ali, Kravets

Denizlispor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Atatürk Stadı´nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Hüseyin Göçek düdük çalacak. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...