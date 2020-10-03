Denizlispor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? (11'ler belli oldu)
Süper Lig'de 4. hafta maçında Denizlispor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. İki takımda milli takım arasına moralli girmek için kazanmak istiyor. Peki, Denizlispor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... Maçın 11'leri belli oldu.
Süper Lig´de sezonun ilk 3 haftasında Göztepe ve Fraport TAV Antalyaspor´a yenilip Trabzonspor´la berabere kalan düşme hattındaki Yukatel Denizlispor evinde, İttifak Holding Konyaspor´la karşı karşıya gelecek. Denizlispor kazanarak milli takım arasına moralli girmek istiyor. Geçen hafta Beşiktaş'ı 4-1 yenen Konyaspor ise bu çıkışını sürdürme peşinde.
Maçın 11'leri
Denizlispor: Pantilimon, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Subotic, Liesmann, Recep Niyaz, Bakalorz, Aissati, Sagal, Mesanovic, Rodallega
Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur, A.Kerim, Guilherme, Marko, Amir, Levan, Milosevic, Ömer Ali, Kravets
Denizlispor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Atatürk Stadı´nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Hüseyin Göçek düdük çalacak. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...