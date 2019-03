Denizli'de Spor Toto 1'inci Lig'de lider olarak Süper Lig'e koşan Denizlispor'un TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Kızılcabölükspor'u devralacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Denizlispor yönetiminin kulübe ilgisini doğrulayan Kızılcabölük yönetimi, buna karşın bir devrin söz konusu olmadığını açıkladı. Devir iddiaların gerçek dışı olduğu belirtilen açıklamada, "Kızılcabölükspor 2012-13 sezonunda tarihinde ilk kez profesyonel lige yükselmiş ve aralıksız olarak 6 sezondur ilimizi 3'üncü Lig'de temsil etmektedir. Kulübümüz bu süreçte her türlü zorluklara, maddi imkansızlıklara rağmen ilimizi en iyi şekilde temsil etmiş, 2 kez play-off finalinde kaybederek 2'nci Lig'in kapısından dönmüştür" denildi.

Açıklamada, "Başkanımız Osman Duran bu süreçte her zaman Denizlispor ile iyi ilişkiler kurmuş ve Denizlispor'a oyuncu kazandırmayı temel bir prensip edinmiş, deyim yerindeyse Denizlispor'a pilot takım görevi görmüştür. Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in Kızılcabölükspor'u, Denizlispor bünyesine katma talebi doğrudur. Başkanımız Osman Duran takımımızın şu an şampiyonluk yarışında olduğunu, lig devam ederken böyle bir devrin olmasının söz konusu olmadığını, Kızılcabölük'ün önde gelenleriyle birtakım görüşmeler yapılıp net kararın sezon sonunda verilmesi gerektiğini Denizlispor Başkanı Ali Çetin'e söylemiştir. Şu an için Kızılcabölükspor'un Denizlispor'a devir edildiği yönündeki iddialar gerçek dışıdır" ifadeleri yer aldı.

Denizlispor, daha önce de Denizli Büyükşehir Belediyespor'u devralmıştı.

DHA