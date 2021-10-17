Denizlispor kendine geldi

Oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgi alan yeşil-siyahlılar, 10 puana ulaşarak tehlikeli bölgeden az da olsa uzaklaşarak nefes aldı.

Üç maçlık galibiyet özlemini sonlandıran Denizlispor , ilk kez geriye düştüğü bir karşılaşmayı çevirmeyi başardı. Beraberlik golüne imza atan stoper Hakan yeşil-siyahlı formayla ilk gol sevinci yaşarken, uzatmada takımını galibiyeti taşıyan Fransız forvet Mayi, 2'nci golünü attı. Denizli temsilcisi önümüzdeki hafta evinde bu kez Kocaelispor'u konuk edecek.

DHA