Denizlispor - Kayserispor maç sonucu: 0-1

Süper Lig'in 22. haftasında Denizlispor, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Maçın 3. dakikasında Denizlispor atağında sağ kanattan Hadi Sacko’nun ortasına ceza sahası içinde Oscar Estupinan kafa vuruşunu yaptı, top kalenin hemen üstünden auta çıktı.

Dakikalar 6'yı gösterdiğinde Denizlispor'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında, defanstan seken topa gelişine vuran Hadi Sacko’nun şutu kalenin yanından dışarı gitti.

Kayserispor'un 33. dakikadasındaki atağında, orta sahada aldığı topla ceza sahasına çalımlarla giren Mensah’ın vuruşunda kaleci Stachowiak meşin yuvarlağı kornere çeldi. Maçın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına konuk ekip Kayserispor etkili başladı. 69. dakikada sol kanatta Mensah ceza sahası içerisine ortasını gönderdi. Müsait pozisyonda olan Cristian Sapunaru düzgün bir kafa vuruşu ile takımını 1-0 öne geçirdi. Sapunaru eski takımına attığı gol sonrasında sevinç yaşamadı.

Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Kayserispor, deplasmanda Sapunaru'nun attığı golle 3 puanı aldı. Kayserispor 7 maç sonrasında galip geldi. Sarı kırmızılılar, Süper Lig'de ilk deplasman galibiyetini elde etti.

'ŞİFO İSTİFA' SESLERİ

Denizlisporlu taraftarlar, kötü gidişin faturasını takımın teknik direktörü Mehmet Özdilek'e kesti. Kayserispor'un golünden sonra tribünlerden 'Şifo istifa' sesleri yükseldi.