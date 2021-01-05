Denizlispor - Kayserispor canlı

Süper Lig’de düşme hattında bulunan Yukatel Denizlispor ile Hes Kablo Kayserispor, 17. hafta mücadelesinde Denizli’de karşılaşacak. Teknik direktörlüğe Yalçın Koşukavak’ı getirdikten sonra çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Yukatel Denizlispor, ligde 13 puan ve averajla 19. sırada bulunuyor. Bayram Bektaş’ın ardından Samet Aybaba ile de yollarını ayıran Hes Kablo Kayserispor ise 10 puanla sonuncu durumda. Ligde 11 maçtır kazanamayan Kayseri temsilcisi, son 4 karşılaşmasında puan elde edemedi.

Denizlispor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Denizli Atatürk Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak karşılaşmada, hakem Ali Şansalan düdük çalacak. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Bergdich, Muhammet, Leismann, Özer, Bakalorz, Recep, Sagal, Mesanovic, Rodallega

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Kolovetsios, Sapunaru, Behich, Campanharo, Ackah, Avramovski, Henrique, Lennon, Alibec

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Yukatel Denizlispor’da sarı kart cezalısı Radoslaw Murawski, forma giyemeyecek.

Kayserispor’la 17. randevu

Süper Lig’de Hes Kablo Kayserispor’la 16 maça çıkan Yukatel Denizlispor, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Rakip filelere 15 gol gönderen yeşil-siyahlı ekip, kalesinde 17 gol gördü.

Kayserispor'da yeni hoca Petrescu

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktör Dan Petrescu ile anlaştı. Çarşamba günü Kayseri’ye gelecek olan Petrescu, perşembe günü takımın başında olacak. Denizlispor maçına alt yapı hocası ile çıkacak olan sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor ile sahasında oynayacağı maça Rumen Teknik Direktör Dan Petrescu nezaretinde çıkacak.



