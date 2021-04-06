Denizlispor , Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Topladığı 25 puanla son sırada yer alan ve 3 maçtır kazanamayan Denizlispor, evinde galibiyet hasretine nokta koymak istiyor. Lider Beşiktaş 'ı deviren ve moral depolayan Kasımpaşa ise evine 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Ev sahibinde Ahmed Yasin, Mohamed ve Özgür Çek, konuk ekipte ise Hodzic, Jeanvier ile Yusuf Erdoğan, sakatlıkları nedeniyle zorlu maçta forma giyemeyecekler. Kasımpaşa'da kadro dışı bıraklan Aytaç Kara da Denizli deplasmanında olmayacak.

Denizlispor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

8 Nisan Perşembe günü Denizli Atatürk Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek. beIN Sports 2'nden naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Denizlispor - Kasımpaşa muhtemel 11'ler:

Denizlispor: Cenk, Özer, Mustafa, Fabiano, Sakıb, Murawski, Diskerud, Bakalorz, Sacko, Sagal, Rodallega

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Koomson, Varga, Hajradinovic, Thelin