Denizlispor ile Kasımpaşa Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Denizli Atatürk Stadı'nda 3 puan mücadelesi verecek. Son haftalarda kazanamayan Denizlispor rakibini taraftarının desteği ile mağlup etmek istiyor. Antalyaspor'u 3-0 yenerek geçen hafta ilk galibiyetini alan Kasımpaşa ise yakaladığı çıkışı Denizlispor maçında devam ettirmek istiyor.

Denizlispor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yukatel Denizlispor ile Kasımpaşa arasında saat 15.00'te Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Denizlispor - Kasımpaşa muhtemel 11'ler...

Denizlispor: Stachowiak - Lopes, Sapunaru, Oğuz, Bergdich, Sackey, Aissaiti, Murawski, Recep, Sacko, Rodallega

Kasımpaşa: Fatih - Popov, Veysel, Ben Youssef, Hafez, Aytaç, Khalili, Mustafa Pektemek (Pavelka), Hajradinovic, İlhan, Thiam

Ligde haftaya 4 puanla 16. sırada giren lacivert-beyazlılar, deplasmanda ise 6 ayı aşkın süredir galibiyet alamıyor. Ligdeki son dış saha galibiyetini 16 Mart'ta Akhisarspor karşısında 3-2'lik skorla alan Kasımpaşa, daha sonra deplasmanda oynadığı 6 maçtan da puan alamadı.

Teknik direktör Yücel İldiz yönetimindeki Yukatel Denizlispor ise sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen son 3 lig maçında galip gelemedi. Ege temsilcisi haftaya 8 puanla 5. sırada girdi.

İki takım Süper Lig'de 9 yılı aşkın bir süre sonra birbirlerine rakip olacak. Son olarak 2009-2010 sezonunda karşılaşan iki ekibin 28 Mart 2010'daki son maçında 3-3'lük beraberlikle taraflar sahadan ayrılmıştı.



